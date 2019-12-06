В Харькове задержали «вора в законе»

06 декабря 2019 г. 11:22
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В Харькове задержали «вора в законе» известного в криминальных кругах как Миндия «Гальский», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Криминального авторитета полицейские задержали в четверг, 5 декабря.

По данным полиции, в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан «Галльские») он получил статус «вора в законе». 

Миндия «Гальский» прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей «деятельности».  Однако был задержан правоохранителями.

После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном выдворении его за пределы Украины с запретом въезда. 

Надо отметить, что мужчина в криминальной среде является так называемым «крестным отцом» «вора в законе» известного как «Тенго Гальского (Питерского)». Тенго был задержан 14 ноября на трассе «Киев-Чоп» в Ривненской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны. 

Как сообщается, в ноябре  работники Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире «воров в законе». Сейчас «Дато Сфан», «Тенго Питерский» (он же - «Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский» по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. 

В полиции напомнили, что  законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом впервые дает определение такому понятию, как «вор в законе», и вводит уголовную ответственность для этих элементов - от 7-ми до 10-ти лет заключения.  

 

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