В Харькове задержали «вора в законе» известного в криминальных кругах как Миндия «Гальский», сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Криминального авторитета полицейские задержали в четверг, 5 декабря.

По данным полиции, в 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан «Галльские») он получил статус «вора в законе».

Миндия «Гальский» прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей «деятельности». Однако был задержан правоохранителями.

После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном выдворении его за пределы Украины с запретом въезда.

Надо отметить, что мужчина в криминальной среде является так называемым «крестным отцом» «вора в законе» известного как «Тенго Гальского (Питерского)». Тенго был задержан 14 ноября на трассе «Киев-Чоп» в Ривненской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.

Как сообщается, в ноябре работники Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире «воров в законе». Сейчас «Дато Сфан», «Тенго Питерский» (он же - «Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский» по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

В полиции напомнили, что законопроект об ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом впервые дает определение такому понятию, как «вор в законе», и вводит уголовную ответственность для этих элементов - от 7-ми до 10-ти лет заключения.