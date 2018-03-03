В Харькове задержали закладчика наркотиков

Полицейские Харькова задержали мужчину, который делал наркотические закладки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время обыска у 27-летнего мужчины полицейские изъяли 44 пакета с веществом, предположительно, спайсами, и психотропные вещества «PVP».

Правоохранители выяснили, что мужчина раскладывал пакеты в разных районах города.

Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Изъятые вещества направили на экспертизу, после проведения которой действия мужчины, возможно, переквалифицируют.

Следственные действия продолжаются.