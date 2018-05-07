В Харькове задержанному педофилу избрали меру пресечения

Суд взял под стражу 56-летнего харьковчанина, которого подозревают в развращении малолетних (ч.2 ст. 156 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что жертвами мужчины стали три мальчика (2007, 2008 и 2006 г.г. н.н.).

По предварительным данным следствия, первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения.

Злоумышленник увидел ребенка у школы летом 2016 года. На момент знакомства пострадавший учился в первом классе. Взрослый сначала просто поговорил с мальчиком, выяснив, что ребенок из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное положение. Затем мужчина пригласил мальчика в гости, обещал помочь материально.

Впоследствии, убедившись, что ребенок ему доверяет, злоумышленник стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (просматривал с ребенком порнографическое видео, касался, пытался снять одежду).

Уже в январе 2017 года злоумышленник познакомился младшим родным братом первого мальчика. Действовал по отработанной схеме: сначала вкрадывалось в доверие, а потом развращал.

В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги.

Развратные действия продолжались, пока в апреле в этом году не поднялся скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый во время посещения бассейна наблюдал за тренировками детской группы.

По окончании занятий шел за мальчиками в душевую и раздевалку и наблюдал за детьми. Несколько раз заводил беседу с одним из мальчиков, пытаясь развращать его.

Однако молодой испугался, убежал из раздевалки и рассказал все маме. Женщина вызвала полицию.

Досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.