В Харькове заминировали дома, больницы, аэропорт и ТЦ: проводится эвакуация

18 июня 2019 г. 15:20
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В Харькове и области одновременно заминировали 38 различных объектов. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Сообщение о заминировании объектов поступило в полицию 18 июня.

В этот раз неизвестные сообщили о взрывчатке в жилых домах, больницах и аэропорту, а также ряде торговых центров. По данным пользователей соцсетей, это "Таврия В", БЦ "Протон", "Ашан" на Салтовке и Алексеевке и ТРЦ "Павловский".

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Правоохранители осматривают помещения и прилегающие территории. 

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