В Харькове запустили новый сервис для проверки квитанций

В центрах предоставления административных услуг в Харькове заработал государственный сервис, позволяющий проверять электронные квитанции.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как рассказал заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, новый сервис, инициированный правительством, позволяет украинцам экономить время при оплате различных услуг.

Теперь администратор может с помощью веб-ресурса «Check» проверить код электронной квитанции и установить факт оплаты услуг.

«Цель этой инициативы - бороться с необходимостью предоставления бумажных квитанций об оплате тех или иных сервисов на территории города. Благодаря этой программе наши жители, оплачивая различные услуги через определенные банки, могут уже не предъявлять бумажную квитанцию администраторам», - отметил вице-мэр.

Также Олег Дробот напомнил, что в БТИ можно оплачивать услуги на месте различными удобными способами, и отметил, что все больше людей производят именно безналичную оплату.