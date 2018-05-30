В Харькове запустили онлайн-карту уничтожения рекламы наркотиков

В Харькове в рамках борьбы с наркотиками запустили интерактивную карту, на которой харьковчане могут отметить места, где расположена реклама наркотиков на стенах зданий на улицах города.

Об этом сообщили активисты фонда «Нарисуй жизнь» на своей странице в фейсбук.

Основная цель создания карты - привлечь внимание к так называемой "эпидемии наркомании" и проблеме распространения наркотиков среди школьников и студентов.

Теперь любой харьковчанин может пометить на карте адреса домов с рекламой наркотических веществ.

Для этого нужно пройти по ссылке, открыть карту, нажать "изменить", далее выбрать "добавить маркер" и поставить его в нужном месте, а также написать, какая реклама там находится.