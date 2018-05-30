В Харькове запустили онлайн-карту уничтожения рекламы наркотиков

30 мая 2018 г. 11:52
125 просмотров

В Харькове в рамках борьбы с наркотиками запустили интерактивную карту, на которой харьковчане могут отметить места, где расположена реклама наркотиков на стенах зданий на улицах города.

Об этом сообщили активисты фонда «Нарисуй жизнь» на своей странице в фейсбук.

Основная цель создания карты -  привлечь внимание к так называемой "эпидемии наркомании" и проблеме распространения наркотиков среди школьников и студентов.

Теперь любой харьковчанин может пометить на карте адреса домов с рекламой наркотических веществ.

Для этого нужно пройти по ссылке, открыть карту, нажать "изменить",  далее выбрать "добавить маркер" и поставить его в нужном месте, а также написать, какая реклама там находится.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.