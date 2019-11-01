В Харькове зарегистрировали случай заболевания дифтерией

В Харькове зарегистрировали первый случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина.

"У нас зарегистрирован первый случай дифтерии. К сожалению, он произошел в Харькове. Жительница города Харькова обратилась с жалобами на боль в горле, повышение температуры тела до 39 градусов", - рассказала Куфтерина.

Женщину направили в инфекционную больницу, где ей был поставлен диагноз – локализованная форма дифтерии миндалин.

«Диагноз поставили 31 октября. Дифтерия, но штамм нетоксигенный, и таким пациентам не надо вводить сыворотку. Нетоксигенный штамм не производит токсины и не провоцирует тяжелые формы дифтерии. Женщина будет получать антибактериальную терапию в течение 7 - 10 дней. Затем ей проведут два повторных анализа, и если все хорошо, отпустим домой », - сказал главный врач областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов.

Состояние 29-летней пациентки, по оценкам медиков, сейчас удовлетворительное.