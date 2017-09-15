В Харькове завкафедры погорел на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили на взятке заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений Харькова.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харкьвоской области Владислав Абдула

Правоохранители задокументировали, что чиновник по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедры - триста восемьдесят тысяч гривен за продление трудового контракта на новый срок.

Сотрудники спецслужбы задержали чиновника возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.