В Харькове завкафедры погорел на взятке

15 сентября 2017 г. 17:18
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Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО разоблачили на взятке заведующего кафедрой одного из ведущих высших учебных заведений Харькова.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харкьвоской области Владислав Абдула

Правоохранители задокументировали, что чиновник по указанию руководства вуза вымогал у своего коллеги - заведующего другой кафедры - триста восемьдесят тысяч гривен за продление трудового контракта на новый срок.

Сотрудники спецслужбы задержали чиновника возле одного из харьковских обменников при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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