В Харькове женщина сдала в полицию сына-наркомана

14 мая 2018 г. 13:57
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В  полицию позвонила женщина и сообщила, что ее 29-летний сын привел домой друга для совместного употребления наркотиков.

Мужчина изготавливал наркотик во дворе частного дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшая на вызов следственно-оперативная группа на месте  обнаружила и изъяла у мужчины 2 кастрюли и 3 бутылки с веществом коричневого цвета, похожей на опий ацетилированный.

Мужчина пояснил правоохранителям, что он изготавливал и хранил наркотики для личного употребления.

Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Следователями Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Следствие продолжается.

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