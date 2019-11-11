В Харькове жестоко подрались две девушки-подростка (видео)

В Харькове произошла жестокая драка между двумя девушками-подростками.

В соцсетях было опубликовано соответствующее видео, на котором одна из девушек повалила другую на землю и вцепилась ей в волосы.

Другая же, пытаясь высвободиться, пыталась пнуть обидчицу ногой.

Исходя из закадрового сопровождения, в тот момент на месте драки присутствовали еще несколько подростков, которые комментировали драку и подначивали девушек.

При этом один из подростков советовал одной из дерущихся бить другую по голове.

Пользователи соцсетей в комментариях полагают, что драка произошла из-за парня.

Как сообщили в пресс-службе Отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, личности участников конфликта установлены.

Данные о событии внесены в базу единого учета событий и сообщений Слободского отдела полиции. Проводится проверка.