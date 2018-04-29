В Харькове жила семья иностранцев-нелегалов

29 апреля 2018 г. 11:15
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В Дергачевском районе правоохранители обнаружили супругов-иностранцев, которые пользовались паспортами с поддельными печатями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выявили нелегалов - граждан Киргизии - 32-летнюю женщину и 41-летнего мужчину  во время прохождения паспортного контроля на международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка».

Полицейские выяснили, что иностранцы имеют паспорта с отметками в виде отпечатков клише штампа о пересечении государственной границы Украины, которые не соответствуют установленному образцу.

Супружеская пара проживала в Украине нелегально. Временно они жили в Харькове.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

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