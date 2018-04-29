В Харькове жила семья иностранцев-нелегалов

В Дергачевском районе правоохранители обнаружили супругов-иностранцев, которые пользовались паспортами с поддельными печатями.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители выявили нелегалов - граждан Киргизии - 32-летнюю женщину и 41-летнего мужчину во время прохождения паспортного контроля на международном автомобильном пункте пропуска «Гоптовка».

Полицейские выяснили, что иностранцы имеют паспорта с отметками в виде отпечатков клише штампа о пересечении государственной границы Украины, которые не соответствуют установленному образцу.

Супружеская пара проживала в Украине нелегально. Временно они жили в Харькове.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.