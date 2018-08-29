В Харькове жилые дома оборудуют съездами для колясок

В этом году в жилых домах Харькова коммунальной формы собственности установят 185 направляющих съездов для тележек или детских колясок.

Об этом сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, передает пресс-центр горсовета.

По его словам, из этого количества уже установлено 90 съездов и еще планируется установить семь пандусов для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как отметил Роман Нехорошков, всего за последние три года установлено 420 пандусов и направляющих съездов в 260 домах. Заявки на установку Департамент ЖКХ продолжает принимать, в основном, от мам с колясками или пенсионеров, которые ходят на рынок с тележками и которым тяжело поднимать груз по ступенькам.

Обращения от людей с инвалидностью рассматриваются комитетом доступности, и в Департаменте составляется список адресов, где эти работы необходимо провести.