Жителям сразу нескольких домов на Салтовке объявили о подорожании квартплаты из-за затрат на ремонт дома. Что сказали в горсовете

О том, что теперь им самим придется оплачивать ремонт подъезда, жители 218 дома по улице Дружбы Народов узнали от работников своего участка "Жилкомсервиса". Руководство конторы около двух недель назад провело собрание и заявило: квартплата повысится.

Надежда, жительница дома Дружбы Народов, 218

Собрали собрание руководство нашего участка 37-го и доказали, что дополнительно к нашим квитанции будет добавлена ​​еще одна графа дополнительно "для ремонта дома". Когда мы стали спрашивать, на каких основаниях, мы вразумительного ответа не получили.

Жители дома говорят, сборы эти провели после того, как они начали активно везде жаловаться на то, что их обходят ремонтники. Рабочих здесь не видели два десятка лет. Даже перед выборами здесь ничего не покрасили и даже не поменяли.

Елена, жительница дома Дружбы Народов, 218

Писали заявление туда, отправляли заявление в приемную Кернеса, но ничего. Обещали еще в прошлом году, обещали в прошлом году отдали в какой-то другой дом, обещали появиться в этом году, уже год закончился, так и не пришло ничего не сделали.

Екатерина, жительница дома Дружбы Народов, 218

Первое: нужен ремонт, замена труб, постоянно утечка. Они приходят, залатывают трубы, все животные, которые там живут, бегут ко мне в квартиру. Второй лифт, я живу не в квартире, а в кабине лифта, потому что он постоянно тарахтит, постоянно ломается.

В «Жилкомсервисе» объяснить такое нововведение не смогли, начальники участков проводили собрание, и их не оказалось на месте.

А вот в горсовете заявили, что пока речи об изменении квартплаты в Харькове не идет.

Андрей Руденко, зам. мэра по вопросам ЖКХ

Не знаю, я впервые об этом слышу, а если есть такие сигналы, дайте адрес - я разберусь.

При этом Руденко не скрывает, что строка о ремонте может появиться в квитанциях, если вступят в силу изменения в законодательство.

Согласно Закону «О жилищно-коммунальных услугах» не позднее 1 мая текущего года совладельцы многоквартирных домов должны определиться со способом управления домом и моделью договорных отношений с компаниями - поставщиками коммунальных услуг. Это может быть ОСМД, или компания по управлению домами, в частности, коммунальными.

В Харькове это «Жилкомсервис» с жилищно-эксплуатационными конторами на базе бывших ЖЭКов. В этом случае жильцы дома являются совладельцами жилья, и вместе с компанией должны решать, сколько платить за квартплату и сколько денег пойдет на ремонт.

Однако эти нововведения были отсрочены из-за карантина до первого января, и пока не ясно, вступят ли они в силу с Нового года.