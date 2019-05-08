В «Харьковоблэнерго» поздравили ветерана с праздником

08 мая 2019 г. 14:21
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С Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне поздравили сотрудники «Харьковоблэнерго» 89-летнего ветерана Александра Меркулова.

Летом 1943 года он стал сыном полка на Центральном фронте. Новобранец служил посыльным — разносил письма и бандероли.

Накануне Курской битвы мальчишка получил боевое задание — перейти линию фронта и разведать расположение замаскированных немецких танков. Ветеран вспоминает, что пришлось прикинуться продавцом металлических кружек, изготовленных из жестяных банок из-под тушенки. Гитлеровцы поверили в легенду разведчика. Подросток успешно выполнил задание и благополучно вернулся обратно.

Уже в ходе легендарной танковой битвы сын полка был тяжело ранен. После выздоровления о воинской службе пришлось забыть. В жизни Александра Меркулова началась новая страница биографии. Работал на предприятии городских электрических сетей, учился в Харьковском политехническом институте. За 40-летнюю трудовую биографию Александр Меркулов прошел путь в «Харьковоблэнерго» от электромонтера до начальника оперативно-диспетчерской службы.

Сегодня энергетики чествовали ветерана за его мужество в годы войны, а также вручили цветы, материальную помощь и подарки.

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