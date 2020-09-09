В харьковских больницах создадут дополнительные места для больных коронавирусом

290 мест планируют дополнительно создать в харьковских больницах в связи с ростом количества больных COVID-19 и выполнить ряд других мер перед началом эпидсезона. Об этом сегодня, 9 сентября, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в городе тщательно готовятся к новому эпидсезону, когда, кроме заболевших COVID-19, будет рост больных гриппом и ОРВИ. Так, в больнице №25 для инфицированных больных создадут 180 новых койко-мест, в больнице №18 - 50, а в больнице №17 – 60. Вице-мэр отметила, что это без учета количества коек, открытых ранее в лечебных учреждениях первой линии борьбы с COVID-19: в больнице №13 было открыто 100 койко-мест, больнице №17 - 120 коек, в родильном доме №2 есть места, но эти больницы уже переполнены. По словам вице-мэра, в больнице №17 сейчас проходят лечение 128 больных.

«Перед нами стояла задача - принимать на долечивание больных, у которых негативный ПЦР-тест и тяжелое состояние после перенесенного коронавируса, но в наши больницы начали поступать пациенты с COVID-19, когда в инфекционной больнице не было возможности их принять. Поэтому сегодня у нас ситуация «50 на 50», то есть наши больницы стали инфекционными», - сообщила заместитель городского головы.

По ее словам, городским больницам требуются специалисты - анастезиологи и терапевты. Кроме того, к новым койко-местам необходимо подвести кислород. На эти цели планируется направить 4,6 млн грн. Городской совет уже обращался к правительству, чтобы упростить тендерную процедуру по закупкам, которая обычно занимает месяц-полтора. При этом вице-мэр отметила, что в городе изучали возможность компенсировать недостачу кислородного провода кислородными концентраторами, но это оказалось нецелесообразным. Как уточнил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, при централизованной поставке кислорода можно подавать 50-60 л в минуту, а с помощью концентраторов, которые обошлись бы примерно в 12 млн грн, - 10-12 л в мин.

Также Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что до конца года на средства индивидуальной защиты для больниц необходимо выделить 7 млн грн, еще 13,2 млн грн – на лекарственные средства.

Как уточнил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, речь идет об антибиотиках, жаропонижающих препаратах, расходных материалах и инфузии.

«Самое главное – наборы антибактериальных, противовирусных препаратов, которые показаны тяжелым больным, начиная с первых дней интенсивного лечения. Также нам нужно смотреть вперед и предусмотреть средства на первые три месяца следующего года, потому что есть рост заболеваемости, и мы не видим стабилизации», - подчеркнул Юрий Сороколат.

Отметим, что городские больницы продолжают обеспечивать всем необходимым. В частности, вчера в больницы №13, 17, 18 и 25 поступили девять аппаратов ИВЛ. Ранее больница №17 получила еще семь ИВЛ. Также больницы №13 и 17 закупили по 15 кислородных концентраторов.