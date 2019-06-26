В харьковских центрах предоставления админуслуг появились терминалы для оплаты картами

Во всех харьковских центрах предоставления административных услуг оплачивать услуги теперь можно при помощи мобильных терминалов.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на координатора Офиса реформ Харькова Олега Дробота.



По его словам, Главная задача Офиса реформ Харькова удобство расчетов за различные услуги, для чего их максимально упрощают.



Совершить оплату теперь можно прямо на приеме у администратора центра, используя банковскую карту, смартфон или «умные» часы.

«Этот процесс является трендовым для всего мира, а Украина в прошлом году заняла четвертое место по количеству таких бесконтактных платежей. Поэтому город сегодня идет в ногу со временем, делая процесс получения услуг более комфортным», - отметил Олег Дробот.

По его словам, такой проект уже реализован в коммунальном предприятии «БТИ».