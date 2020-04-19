В харьковских храмах вопреки карантину проводили пасхальные богослужения с прихожанами и святили паски (видео)

19 апреля 2020 г. 10:10
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В Харькове, несмотря на карантинные меры и призывы правоохранителей и священноослужителей перед празднованием Пасхи оставаться дома, некоторые храмы принимали прихожан, а харьковчане пришли святить паски.

Об этом сообщается в соцсетях.

Так, возле Храма священномученика Валентина, расположенного на улице Валентиновской, 4, накануне было зафиксировано большое количество людей, которые выстроились в ряд, поставив свои пасхальные корзинки на пол, а батюшка ходил и освящал их.

Соответствующее видео было снято и опубликовано в соцсетях.

При этом в толпе прихожан можно увидеть ребенка.

Также в соцсетях сообщается, что сегодня ночью во время пасхальной службы принимал прихожан Свято-Владимирский храм.

Фото, на котором была зафиксирована работа храма с прихожанами, было опубликовано в одной из харьковских групп.

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