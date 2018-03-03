В Харьков привезли модное новшество – «селфичино»: харьковчанам предлагают попробовать на вкус свой собственный цветной портрет

Технологии двигаются вперед с каждым днем, и теперь вместо рисунков какао-порошком, шоколадом или взбитыми сливками на молочной пене кофе харьковчанам предлагают попробовать на вкус свой собственный цветной портрет.

Роман Ненахов, бариста

Для начала мы загружаем фото с телефона, загружаем на специальный сайт, на этот сайт можно перейти с помощью QR кода, считав его. Вот, выгружаем сначала фото, нажимаем выгрузить. На компьютере у нас появляется фото, которое можно распечатать. После этого мы взбиваем молоко, молоко должно быть мелко дисперсное, с глянцевой поверхностью для лучшего качества рисунка.

После того, как сбили молоко, стакан располагают в автомате и начинают процесс нанесения фото на молочную пену. Главное, дальше осторожно добавить эспрессо, чтобы не повредить рисунок, рассказывает Роман. Ирина и Татьяна, частые гости кафе, посетили кофе и сегодня от новинки в восторге, уже запостили фото в социальные сети.

Ирина

Спасибо, какая красота. Вау. Здорово. Можно попробовать? "Да, пробуйте!" Вкусно, вкусно и красиво, так оригинально. Спасибо большое, спасибо за настроение.

Портрет или картинку кофейный аппарат рисует на молочной пене съедобными красителями.

Роман Ненахов, бариста

Да, сами краски - они безопасны- это пищевые красители, вот. При желании клиент может выпить напиток через трубочку и краска никак не попадёт. - Тобто вони повністю безпечні? - Да они полностью безопасны, это такие же красители, как в кондитерских изделиях, тоже самое, в принципе.

Придумали "селфичино" благодаря Instagram-мании. Во многих кафе пришли к выводу, что еда и напитки должны иметь достойные фото в социальной сети. И не прогадали, рассказывает Анастасия.

Анастасия Сиротенко, бариста

Этот принтер, он есть уникален тем, что он был создан в гараже. Большинство великих вещей, которые сейчас популярны, будь то вино, будь то какие-то крепкие напитки, они чаще всего создавались в гараже в гаражных условиях, творцами которые хотели сделать что-то интересное. В данном случае - это была компания друзей, которые видели, что на рынке появляется техника, которая может печатать на кофе.

Организаторы отмечают, что ранее в Харькове такой услуги не предлагали. Сейчас в Украине такие аппараты есть только в Харькове и в Львове, где эта услуга достаточно популярна.