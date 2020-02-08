В харьковских маршрутках планируют установить валидаторы для «Е-ticket»

С частными перевозчиками ведутся переговоры относительно перехода на оплату проезда единым электронным билетом «Е-ticket». Об этом сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов. По его словам, в автобусах валидаторы планируют установить после того, как система полностью заработает в электротранспорте.

«Перевозчики готовы присоединиться к системе «Е-ticket» в текущем году. Инвестор ведет с ними переговоры относительно заключения контрактов», - сообщил заместитель городского головы. По его словам, валидаторы планируется приобрести за средства инвестора.

Евгений Водовозов также сообщил, что в метро с помощью «Е-ticket» осуществляется уже около 45% поездок. До 1 марта все терминалы для пополнения новых карт будут подключены.

Напомним, что с 1 марта в метрополитене будет прекращена возможность пополнять карточки старого образца, хотя ездить по ним можно будет до марта 2021 года.