В харьковских школах с понедельника возобновляются занятия для всех классов

В 5-11 классах общеобразовательных учреждений города Харькова с понедельника, 16 ноября, отменяются дистанционные и возобновляются обычные занятия - с посещением школ учащимися всех классов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как пояснила директор Департамента образования Ольга Деменко, это связано с тем, что Кабинет министров Украины отказался от адаптивного карантина и внедрил ограничения «оранжевой» зоны по всей стране.

Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного учреждения.