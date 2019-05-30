В харьковский госпиталь из зоны ООС доставили военных

30 мая 2019 г. 10:33
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В харьковский госпиталь из зоны ООС в очередной раз доставили военных.

Об этом сообщается на странице общественной организации Сестра милосердия в Фейсбук.

«Госпиталь, Харьков. Принимаем новеньких», - сообщили волонтеры, опубликовав соответствующие фото.

Точное количество доставленных военнослужащих не указывается, однако волонтеры сообщили, что в госпиталь нужны средства гигиены, вода, бумага, моющие средства и тому подобное.

«Ребята попадают к нам с зоны войны, невозможно подготовиться, собрать свои вещи и поехать в госпиталь, поэтому их привозят к нам иногда и без документов, без их карточек. Выйти они не могут, чтобы сами себе купить, потому госпиталь - это воинская часть, и что у нас в центре города можно купить - по бешеным ценам, родственники приезжают к примерно 5% ребят, поэтому просим всегда и одежду и обувь, вкусности и т.д., чтобы они чувствовали себя как дома», - рассказывают волонтеры, отмечая, что помощь необходима постоянно - как в виде вещей, так и в виде денежных средств.

Также на странице волонтеров опубликованы реквизиты для отправления благотворительной помощи.

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