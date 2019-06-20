В харьковский квартире обнаружили нарколабораторию

20 июня 2019 г. 15:23
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В обычной харьковской квартире правоохранители обнаружили нарколабораторию по выращиванию конопли.

Уголовное производство открыто по факту незаконного выращивания конопли (ч. 1 ст. 310 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в мае этого года в полицию обратились жители многоэтажки в Шевченковском районе города. Люди жаловались на то, что в подъезде стоит резкий запах наркотических веществ – из-за того, что якобы один из соседей выращивает в своей квартире коноплю.

В ходе проведения обыска в данной квартире правоохранители обнаружили «лабораторию», оснащенную всем необходимым для выращивания каннабиса. 

В результате обыска полицейские изъяли кусты растений, которые были направлены на экспертизу.

 Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении 32-летнему владельцу квартиры.

 

Видео: 

У звичайній харківський квартирі виявили лабораторію з вирощування конопель

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