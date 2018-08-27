В Харьковское СИЗО заключенному передали йогурт с наркотиками

27 августа 2018 г. 17:02
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Сотрудники Харьковского СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных веществ арестованным, которые содержатся в учреждении.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, 25 августа 2018 года сотрудники следственного изолятора при осмотре передачи, поступившей заключенному Д. от гражданина Д., обнаружили и изъяли две бутылки йогурта, в которых йогурт был смешан с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества правоохранители составили соответствующие материалы и сообщили в полицию для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

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