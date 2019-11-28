В харьковском аэропорту из-за тумана отменяются и задерживаются авиарейсы

В харьковском аэропорту в связи со сложными метеоусловиями из-за тумана отменяются и задерживаются ряд авиарейсов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в расписании выполнения рейсов аэропорта «Харьков» есть следующие изменения:

- Харьков-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines): задержан до 12:05;

- Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air): отменен;

- Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines): задержан до 18:00;

- Харьков-Киев PS 026 (МАУ): отменён;

- Харьков-Варшава LO 762 (LOT): отменён;

- Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines): задержан до 19:55.

- Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines): задержан до 10:45;

- Дортмунд-Харьков W6 6942 (Wizz Air): самолет прибыл на запасной аэродром в аэропорт «Борисполь»;

- Стамбул-Харьков PC 427 (Pegasus Airlines): самолет прибыл на запасной аэродром в аэропорт «Борисполь»;

- Киев-Харьков PS 025 (МАУ): отменён;

- Варшава-Харьков LO 761 (LOT): отменён;

- Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines): задержан до 19:15;

- Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines): задержан до 00:05 (29.11.2019).

"Просим Вас заранее уточнять всю актуальную информацию о прилётах и вылетах Ваших рейсов на онлайн-табло на сайте аэропорта", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что в случае изменения расписания пассажирам необходимо обращаться к авиаперевозчикам либо по месту приобретения билета или тура.