В Харьковском аэропорту не пустили в Украину пятерых иностранцев

Накануне вечером в харьковский аэропорт рейсом из Турции среди других пассажиров прилетели 5 граждан Ирака.
Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Среди них было четверо мужчин и одна женщина.
В ходе проведения пограничного контроля прибывшие иностранцы не смогли подтвердить харьковским пограничникам цель своей поездки в Украину.
В связи с этим на основании ст.8 п.4 Закона Украины «О пограничном контроле» прибывшим иностранцам правоохранители отказали в пропуске через границу.
Всех их вернут обратным рейсом.