В харьковском аэропорту отменены несколько авиарейсов

В международном аэропорту "Харьков" сегодня, 15 марта, отменены несколько авиарейсов.

Как следует из информации на онлайн табло, сегодня отменен рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), который должен был отправиться в 01:15.

Также отменили три рейса в Польшу, а именно: рейс в Варшаву (авиакомпания LOT Polish Airlines), который должен отправиться в 14:30, рейс во Вроцлав (WizzAir), который должен был отправиться в 21:50 и рейс в Познань (Ryanair), который должен был вылететь в 22:00.

Кроме того, задерживается авиарейс в Вильнюс, который должен был отправиться в 09:30. Его задержали до 15:17.

Также на онлайн-табло сообщается, что в понедельник, 16 марта, отменяются следующие авиарейсы: в Шарм-эль-Шейх, который должен отправиться 13:45 (авиакомпания SkyUp Airlines), авиарейс в Варшаву, вылет которого был запланирован в 18:00 (компания LOT Polish Airlines) и рейс Харьков-Киев (компания Ukraine International Airlines).