В харьковском аэропорту у иностранца нашли килограмм серебра

Накануне на таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили килограммовый слиток из серебра.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Незаконно ввезти слиток в Украину пытался гражданин Ливана, спрятав его в чемодане.

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», заявив об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе таможенного досмотра багажа мужчины в его чемодане обнаружили металлический слиток серебристого цвета с маркировкой "METALOR 1 Kilo Silver 999.0 Switzerland K101407".

Своими действиями пассажир нарушил требования части 4 (Перемещение банковских металлов) Постановления Правления Национального банка Украины от 27.05.2008 №148 «О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины».

В отношении правонарушителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины.