В харьковском аэропорту у иностранца нашли коллекцию старинных монет

Харьковские таможенники помешали вывозу старинных монет из Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, накануне в харьковском аэропорту таможенники в ходе отработки информации УСБУ в Харьковской области обнаружили 39 старинных монет, которые пытался незаконно вывезти из Украины гражданин Израиля.

Пред этим гражданин Израиля, который отлетал рейсом "Харьков-Тель-Авив", при прохождении таможенного контроля выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу.

Однако при таможенного досмотре в багаже ​​мужчины проверяющие обнаружили коллекцию, состоящую из 39 монет, имеющих признаки старины.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

По поводу возможного отнесения старинных монет к историческим и культурным ценностям будет проведена дополнительная экспертиза.