В харьковском аэропорту у иностранца выявили паспорт с подделкой

31 октября 2019 г. 11:45
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В аэропорту Харькова пограничники выявили у иностранца фальсифицированный паспорт.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, гражданин Республики Гвинея, 1986 года рождения, который пытался вылететь из Украины рейсом сообщением «Харьков - Стамбул», предоставил на паспортный контроль документ.

Во время паспортного контроля у правоохранителей возникли сомнения в подлинности документа, предоставленного иностранцем. В ходе углубленной проверки пограничники установили, что паспорт иностранца содержит признаки частичной подделки.

За попытку незаконного пересечения границы на иностранца составили административные материалы. Также в компетентные правоохранительные органы пограничники направили сообщение о противоправном деянии по ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» Уголовного кодекса Украины.

 

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