В харьковском аэропорту выявили иностранца в розыске за совершение преступления

В Харьковском аэропорту пограничники обнаружили иностранца, который находился в международном розыске за совершение преступления.

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, сегодня ночью во время оформления авиарейса «Шарм-эль-Шейх – Харьков» во время паспортного контроля пограничники выявили гражданина России 1970 года рождения, который находился в международном розыске с января этого года за нанесение тяжких повреждений.

Мужчину пограничники задержали в административном порядке и передали представителям Национальной полиции.