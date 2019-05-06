В харьковском аэропорту выявили иностранца в розыске за совершение преступления

06 мая 2019 г. 10:49
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В Харьковском аэропорту пограничники обнаружили иностранца, который находился в международном розыске за совершение преступления.

Как сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ, сегодня ночью во время оформления авиарейса «Шарм-эль-Шейх – Харьков» во время паспортного контроля пограничники выявили гражданина России 1970 года рождения, который находился в международном розыске с января этого года за нанесение тяжких повреждений.

Мужчину пограничники задержали в административном порядке и передали представителям Национальной полиции.

 

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