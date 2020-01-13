В харьковском аэропорту выявили мужчину в розыске за растрату

13 января 2020 г. 10:45
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В аэропорту Харькова 12 января пограничники обнаружили мужчину, который находился в розыске правоохранительными органами.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Так, рейсом сообщением «Вильнюс - Харьков» прибыл гражданин Украины, 1988 года рождения.

Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении преступления по ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Для принятия дальнейшего правового решения мужчину передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

 

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