В харьковском аэропорту задержали иностранца в международном розыске

В харьковском аэропорту пограничники задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, вчера, около 17.30 во время оформления рейса "Харьков-Стамбул" на паспортный контроль прибыл гражданин Египта, 1976 года рождения.

Во время проверки паспортного документа на мужчину сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что мужчина с лета прошлого года находится в международном розыске за мошенничество.

Правонарушителя пограничники задержали и передали представителям Нацполиции.