В харьковском аэропорту задержали иностранца в розыске

16 декабря 2019 г. 14:16
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В харьковском аэропорту пограничники обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, в минувшие выходные в пункт пропуска «Харьков» прибыл гражданин Марокко, мужчина 1992 года рождения.

Иностранец планировал вылететь из Украины рейсом сообщением «Харьков-Стамбул».

Во время проверки документов иностранца пограничники установили, что мужчину разыскивают правоохранительные органы Румынии по подозрению в попытке убийства.

Об обнаружении разыскиваемого пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола и передали иностранца сотрудникам Национальной полиции. 

 

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