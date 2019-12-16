В харьковском аэропорту задержали иностранца в розыске

В харьковском аэропорту пограничники обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, в минувшие выходные в пункт пропуска «Харьков» прибыл гражданин Марокко, мужчина 1992 года рождения.

Иностранец планировал вылететь из Украины рейсом сообщением «Харьков-Стамбул».

Во время проверки документов иностранца пограничники установили, что мужчину разыскивают правоохранительные органы Румынии по подозрению в попытке убийства.

Об обнаружении разыскиваемого пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола и передали иностранца сотрудникам Национальной полиции.