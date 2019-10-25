 

В харьковском аэропорту задержали мужчину, который находился в розыске

25 октября 2019 г. 10:55
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Сегодня ночью, 25 октября, в Харьковском аэропорту пограничники обнаружили мужчину, который находился в # розыске.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Во время проверки документов одного из пассажиров, который прибыл рейсом из Стамбула, правоохранители установили, что он находится в розыске на территории Украины.

Нашего соотечественника, 1977 года подозревают в совершении преступлений по ст. 191 «Присвоение, растрата имущества областное завладение служебным положением» и ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины.

Задержанного передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

 

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