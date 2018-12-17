В харьковском аэропорту задержали подозреваемого в убийстве участника АТО "Сармата"

Вчера в харьковском аэропорту задержали подозреваемого в убийстве участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), который был убит в Бердянске 31 июля 2018 года.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

«Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту «Харьков» сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске», - говорится в его сообщении.

Сейчас задержанный арестован.

Напомним, погибший общественный активист Виталий Олешко являлся участником АТО, был добровольцем батальона "Донбасс".

По данному делу летом полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Четырех из них по санкции суда арестовали без права внесения залога.