В харьковском аэропорту задержали подозреваемого в убийстве участника АТО "Сармата"

17 декабря 2018 г. 12:57
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Вчера в харьковском аэропорту задержали подозреваемого в убийстве участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), который был убит в Бердянске 31 июля 2018 года.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

«Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту «Харьков» сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске», - говорится в его сообщении.

Сейчас задержанный арестован.

Напомним, погибший общественный активист Виталий Олешко являлся участником АТО, был добровольцем батальона "Донбасс". 

По данному делу летом полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Четырех из них по санкции суда арестовали без права внесения залога.

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