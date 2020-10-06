В харьковском аэропорту задержали россиянина, которого 12 лет разыскивал Интерпол

В международном аэропорту «Харьков» пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске за похищение человека.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.
Во время проверки документов пассажира, следовавшего в Стамбул, на него сработала база данных Интерпола. Мужчину сразу задержали правоохранители.
Задержанным оказался гражданин РФ. Выяснилось, что он с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека.
По данному факту пограничники сразу сообщили в Укрбюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.