В харьковском аэропорту задержали россиянина, которого 12 лет разыскивал Интерпол

В международном аэропорту «Харьков» пограничники задержали мужчину, который находился в международном розыске за похищение человека.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении Госпогранслужбы Украины.

Во время проверки документов пассажира, следовавшего в Стамбул, на него сработала база данных Интерпола. Мужчину сразу задержали правоохранители.

Задержанным оказался гражданин РФ. Выяснилось, что он с 2008 года находился в международном розыске и подозревается в похищении человека.

По данному факту пограничники сразу сообщили в Укрбюро Интерпола, а задержанного передали представителям Национальной полиции.