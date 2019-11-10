В харьковском аэропорту задерживается ряд рейсов

В харьковском аэропорту сегодня, 10 ноября, задерживаются некоторые рейсы.

Об этом сообщается на онлайн-табло международного аэропорта "Харьков"

Так, до 20:50 задерживается отправление авиарейса PQ 893 Харьков-Прага компании SkyUp Airlines. При этом по расписанию самолет должен был вылететь в 11:50.

Кроме этого, с 18:55 до 00:20 11 ноября задержан рейс PQ 163 Харьков-Львов той же авиакомпании.

Также задерживается прибытие рейса PQ 7122 Шарм-Эль-Шейх – Харьков. Самолет должен был приземлиться сегодня утром, однако прибудет лишь в 20:15

Самолет из Праги окажется первой столице в 2:45 11 ноября, хотя по графику должен был приземлиться в 18:00