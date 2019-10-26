В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы

В харьковском аэропорту сегодня, 26 октября, задерживаются авиарейсы.

Об этом сообщается на онлайн-табло на сайте Харьковского аэропорта.

Так, рейс PS 026 авиакомпании Ukraine International Airlines "Харьков - Киев (Борисполь)", который должен был отправиться сегодня в 11:30, задержан на полтора часа - до 12:50.

Авиарейс PQ 747 авиакомпании SkyUp Airlines "Харьков - Барселона (Испания)", который должен был отправиться в 16:00, задержан на 4:00 - до 20:00.

Также до 11:30 задержан рейс "Харьков-Шарм-Эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp Airlines, который должен был отправиться в 05:40.

Кроме того, до 12:00 задержан рейс "Харьков-Вена (Австрия)" авиакомпании WizzAir, который должен был вылететь в 9:55.

Также на полчаса, до 14:25, задержан рейс "Харьков-Катовице (Польша)", который выполняет авиакомпания WizzAir, он должен был отправиться 13:55.

О причинах задержек рейсов не сообщается, однако, по данным УкрГидрометцентра и ГСЧС, сегодня в Харькове и области с утра наблюдается туман.