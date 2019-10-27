 

В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы

27 октября 2019 г. 10:36
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В харьковском аэропорту сегодня, 27 октября, задерживаются авиарейсы.

Об этом сообщается на онлайн табло харьковского международного аэропорта. 

Так, рейс TK 1474 авиакомпании Turkish Airlines «Харьков – Стамбул» (Турция), который должен был вылететь сегодня в 10:20, задержан до 10:45. Сейчас идет посадка на рейс. 

Рейс PQ 893 авиакомпании SkyUp Airlines «Харьков – Прага» (Чехия), вместо запланированного вылета в 11:50 задержан до 16:30.

Кроме того, рейс PQ 163 авиакомпании SkyUp Airlines «Харьков – Львов», который должен был отправиться в 18:55, задержан до 23:10. 

О причинах задержки авиарейсов не сообщается, однако вчера в аэропорту Харькова также были задержаны несколько рейсов.

 

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