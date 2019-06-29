В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы в Вену и Киев

Сегодня, 29 июня, в харьковском аэропорту задерживается вылет авиарейса в Вену (Австрия).

Как сообщает электронное онлайн табло аэропорта "Харьков", рейс W6 2854 "Харьков-Вена", который выполняет авиакомпания "Wizz Air", перенесли на 12.35, хотя по расписанию должен был вылететь в 9:55.

Авиарейс W6 2853 авиакомпании Wizz Air Вена – Харьков, который по расписанию должен был прибыть в 9:20, перенесли на 12:11.

Также с небольшой задержкой вылетит самолет в Киев: как сообщается, рейс PS 026 перенесен с 11.30 на 11.50.

Сейчас идет регистрация пассажиров на рейс в Вену и посадка пассажиров рейса на Киев.

Остальные самолеты летают по расписанию.