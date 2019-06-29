 

В харьковском аэропорту задерживаются авиарейсы в Вену и Киев

29 июня 2019 г. 11:25
4 просмотра

Сегодня, 29 июня, в харьковском аэропорту задерживается  вылет авиарейса в Вену (Австрия). 

Как сообщает электронное онлайн табло аэропорта "Харьков", рейс W6 2854 "Харьков-Вена", который выполняет авиакомпания "Wizz Air", перенесли на 12.35, хотя по расписанию должен был вылететь в 9:55.

Авиарейс W6 2853 авиакомпании Wizz Air Вена – Харьков, который по расписанию должен был прибыть в 9:20, перенесли на 12:11.

Также с небольшой задержкой вылетит самолет в Киев: как сообщается, рейс PS 026 перенесен с 11.30 на 11.50.

Сейчас идет регистрация пассажиров на рейс в Вену и посадка пассажиров рейса на Киев.

Остальные самолеты летают по расписанию.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.