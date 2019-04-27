В харьковском аэропорту задерживаются некоторые рейсы

27 апреля 2019 г. 12:29
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В связи с сообщением о заминировании международного аэропорта "Харьков" задерживается отправление трех авиарейсов.

Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта. 

По состоянию на 12:00, задерживается рейс авиакомпании "Wizz Air" сообщением Харьков – Вена (Австрия). Он должен был отправиться в 9:55, однако регистрация на посадку завершается только в 12:15. Рейс сообщением Харьков – Шарджа (ОАЭ), который должен был отправиться в 10:30, задержан на два часа -  до 12:30. Третий задержанный рейс -  собщением Харьков – Киев,  должен был отправиться в 11:30, однако также  задержан на час.

Отметим, по данным Нацполиции, в ходе проверки специалисты взрывотехнического управления полиции осмотрели 20000 кв. метров помещений и 5000 прилегающей территории и эвакуировали 589 граждан.

Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

 

 

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