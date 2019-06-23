В харьковском аэропорту задерживаются ряд рейсов

23 июня 2019 г. 10:33
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Как сообщается на онлайн табло харьковского аэропорта, в первой столице задерживается ряд рейсов.

В частности, рейс номер PQ 121 авиакомпании SkyUp Airlines сообщением Харьков - Одесса, который должен был вылететь сегодня, 23 июня, в 14:00, задержан до 17:00. Прибытие самолета в Харьков будет задержано на три часа. 

Рейс номер BKV 2163 авиакомпании Bukovyna Airlines сообщением Харьков -турецкая Анталия  который должен был отправиться сегодня в 16:40, задержан до 20:20. Прибытие борта в первую столицу ожидается 19:20 вместо запланированных ранее 15:40.

Рейс номер PQ 713 авиакомпании SkyUp Airlines сообщением Харьков - Римини (Италия), который должен был вылететь сегодня вечером, в 19:00, задержан до 22:00.

Отметим, о причинах задержек рейсов не сообщается.

 

 

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