В харьковском аэропорту задерживаются ряд рейсов

Как сообщается на онлайн табло харьковского аэропорта, в первой столице задерживается ряд рейсов.

В частности, рейс номер PQ 121 авиакомпании SkyUp Airlines сообщением Харьков - Одесса, который должен был вылететь сегодня, 23 июня, в 14:00, задержан до 17:00. Прибытие самолета в Харьков будет задержано на три часа.

Рейс номер BKV 2163 авиакомпании Bukovyna Airlines сообщением Харьков -турецкая Анталия который должен был отправиться сегодня в 16:40, задержан до 20:20. Прибытие борта в первую столицу ожидается 19:20 вместо запланированных ранее 15:40.

Рейс номер PQ 713 авиакомпании SkyUp Airlines сообщением Харьков - Римини (Италия), который должен был вылететь сегодня вечером, в 19:00, задержан до 22:00.

Отметим, о причинах задержек рейсов не сообщается.