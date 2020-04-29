В Харьковском апелляционном суде новый председатель

29 апреля 2020 г. 15:25
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Сегодня, 29 апреля, в Харьковском апелляционном суде состоялось общее собрание судей, повесткой дня которого был вопрос избрания председателя суда.
 
Как сообщили в пресс-службе суда, коллектив судей во время собрания, путем тайного голосования на альтернативной основе избрал председателем суда Елену Грошеву.
 
Отметим, что Грошева свою судейскую карьеру начала в 1993 году на должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова. В суде апелляционной инстанции осуществляет правосудие, начиная с 2002 года. С 2011 года занимает руководящие должности в суде апелляционной инстанции.
 
 

По информации пресс-службы суда.

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