В Харьковском апелляционном суде новый председатель

Сегодня, 29 апреля, в Харьковском апелляционном суде состоялось общее собрание судей, повесткой дня которого был вопрос избрания председателя суда.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллектив судей во время собрания, путем тайного голосования на альтернативной основе избрал председателем суда Елену Грошеву.

Отметим, что Грошева свою судейскую карьеру начала в 1993 году на должности судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова. В суде апелляционной инстанции осуществляет правосудие, начиная с 2002 года. С 2011 года занимает руководящие должности в суде апелляционной инстанции.

По информации пресс-службы суда.