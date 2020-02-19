В харьковском БТИ начал работать онлайн-переводчик для слабослышащих

Услугу онлайн-переводчика языка жестов презентовали для слабослышащих посетителей в КП «БТИ» в Харькове. Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

Он отметил, что сегодня в городе проживает около 5% людей с проблемами слуха, и это не должно стать преградой для комфортного получения ими различного рода услуг. Специально для них на предприятии внедрена услуга онлайн-переводчика жестового языка.

«С помощью специального планшета, который находится на стойке рецепции, слабослышащие люди могут связаться по видеосвязи с переводчиком. Он и станет связующим звеном между администратором и клиентом. Всё просто», - сообщил Олег Дробот.

Он добавил, что на сегодняшний день новый сервис представлен только в КП «БТИ», но в дальнейшем подобная услуга появится и в других коммунальных учреждениях Харькова.