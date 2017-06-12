В харьковском экопарке поселились мангусты из Чехии

Представителисемейства полосатых мангустов приехали в эти выходные из зоопарков чешских городов Двур-Кралове-над-Лабем и Пльзень.

Животные приехали по програме обмена между зоопарками.

«Мы только начали сотрудничать с нашими чешскими коллегами в рамках Европейской программы сохранения видов в условиях неволи. Из Пльзеня приехали две самки мангустов, а из Двур-Кралове приехала пара – самец и самка. На данный момент они еще находятся на карантине, но в скором времени, надеемся, мы их выпустим в вольер, чтобы они могли радовать наших посетителей. Так как полосатые мангусты живут группами, у нас тоже они будут жить вместе», — рассказала заместитель директора Фельдман Экопарк по зоотехническим вопросам Валерия Иващенко.

Он отметила, что в этом месяце ожидается еще 13 поступлений в зоологическую коллекцию экопарка из Латвии и Израиля, в том числе кольцехвостый лемур, мокко и несколько видов птиц.

Как известно, полосатые мангусты обитают в Центральной и Восточной Африке, предпочитая саванны и открытые леса. Средняя длина этих животных от 30 до 45 сантиметров с хвостом до 30 см. Вес взрослой особи достигает 2 кг. Отличительным признаком является узор из полутора десятка поперечных полос на спине. Полосатые мангусты ведут дневной образ жизни, питаясь насекомыми, мелкими змеями и небольшими рептилиями, яйцами птиц и дикими фруктами. В неволе мангусты общительны как между собой, так и с человеком.