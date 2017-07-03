В харьковском экопарке поселился солидный кабан Веня

03 июля 2017 г. 12:20
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В экопарке поселился 150- килограммовый домашний кабан Веня.

Как рассказали в пресс-службе экопарка,  гго приобрел еще маленьким "декоративным" поросенком один харьковчанин. Прошло время, кабанчик хорошо кушал и быстро рос – вскоре держать его в домашних условиях стало проблематично.

Так как "пускать на сало и колбасу" своего друга даже в мыслях владельца не было, он решил подыскать Вене новое просторное, уютное, а главное доброе жилище.

"Он хотел, чтобы Веня общался с другими животными, в перспективе нашел себе невесту – ведь это вполне здоровый 3-летний кабан. У нас он находится в большом тенистом вольере вместе с козами ламанча, коровами зебу, рядом с благородными оленями. Мы часто делаем смешанные зоо-экспозиции – это интересно для посетителей, да и самим животным не скучно, обогащает среду их обитания. Есть тут и дикая свинка Маша – животные уже познакомились, вместе гуляют и, возможно, в будущем у них будет потомство", - рассказала заместитель директора Фельдман Экопарк по зоотехническим вопросам Валерия Иващенко.

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