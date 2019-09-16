В харьковском экопарке - пятеро новоселов из Америки

Харьковский экопарк пополнился американскими млекопитающими.

Как сообщили в пресс-службе "Фельдман Экопарка", в Харьковском региональном мультикомплексе поселились бизоны.

По данным представителей ландшафтного парка, в наш регион животные прибыли из заповедника "Аскания-Нова", расположенного в Херсонской области. Там содержится единственное в Европе большое стадо этих животных.

Пятерых новоселов транспортировали группами. На данный момент два самца и три самки находятся в карантинном вольере. В будущем сотрудники мультикомплекса планируют создать для них экспозиционный загон.

Бизоны ранее были распространены по всей Северной Америке. Их количество на начало ХІХ века составляло 30-40 миллионов особей, но из-за истребления к концу столетия этот вид был почти полностью уничтожен.

В "Аскании-Новой" бизоны появились в рамках программы по спасению этого вида.