В Харьковском горсовете не рассматривают версию о преднамеренном заражении Кернеса коронавриусом - заявление

В Харьковском горсовете не рассматривают версию о преднамеренном заражении коронавирусом мэра Харькова Геннадия Кернеса.

По данному поводу на сайте Харьковского горсовета сегодня, 20 сентября, опубликовано соответствующее заявление.

«В сети Интернет и множестве харьковских паблик политические оппоненты городского головы продолжают распространять фейки.

Последним из них стала информация о том, что, мол, в команде Геннадия Кернеса уверены в том, что его специально заразили коронавирусом, а причастны к этому заражению глава Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел Украины.

Харьковский городской совет официально заявляет - такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают лишь как неумелую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власти. Эта попытка не удалась», - говорится в заявлении пресс-службы горсовета.

Как отмечается, Харьковский городской голова Геннадий Кернес с самого начала пандемии COVID-19 не изменил своего привычного графика работы, проводил многочисленные встречи и совещания, общался с огромным количеством харьковчан на улицах города.

«Неудивительно, что при таком колоссальном количестве контактов он мог заразиться коронавирусом, и спекулировать на этом заболевании, унесшим десятки тысяч жизней во всем мире, разрушившим привычный уклад жизни всего человечества, - низко и подло», - отметили в горсовете.

Также в пресс-службе горсовета обратили внимание на то, что информация о том, что Харьковский городской голова находится в коме, не соответствует действительности.

«Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники «Шарите», позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков», - сказано в заявлении.