В Харьковском горсовете рассказали, почему Кернеса отправили в Германию: брифинг (видео)

17 сентября 2020 г. 12:15
Автор: Марина Николаева
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Сегодня в пресс-центре Харьковского горсовета проходит брифинг по состоянию здоровья мэра Геннадия Кернеса и его о перевозке на лечение в Германию.

По информации директора Департамента по связям с общественностью и коммуникации Юрия Сидоренко, перевезти мэра в клинику было желанием его семьи.

Как отметил Сидоренко, харьковские врачи знают, как справляться в коронавирусом, но у Геннадия Кернеса обострились проблемы из-за его ранения в 2014 году, поэтому по решению родственников его эвакуировали на лечение в Германию.

Родственники мэра информацию о его состоянии не разглашают.

По словам Юрия Сидоренко, Кернес находится в сознании, общается, будет ли ему проводиться операция, родственники также не сообщают.

Состояние комы у Кернеса Сидоренко не подтвердил, опровергнув также информацию об инсульте у мэра.

По информации близких мэра, из-за того, что во вторник состояние Геннадия Кернеса резко ухудшилось, именно поэтому они и приняли решение о его транспортировке на лечение в Германию.

Видео: 

Брифинг по состоянию здоровья Кернеса. Трансляция в тестовом режиме

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