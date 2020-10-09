В горсовете рассказали, когда Кернес вернется в Харьков из Германии

В Харьковском городском совете рассказали о состоянии здоровья мэра Геннадия Кернеса, который сейчас проходит лечение от коронавируса в немецкой клинике «Шарите».

Как сообщил сегодня, 9 октября, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в горсовете Юрий Сидоренко, на текущий момент мэр Харькова и кандидат на должность городского головы Геннадий Кернес чувствует себя хорошо и скоро приедет в Харьков, где его уже ждут.

"Нам говорят, что ждать осталось недолго", - сказал он.

Также он прокомментировал ранее появившуюся информацию об ухудшении состояния здоровья мэра. По словам Сидоренко, она не соответствует действительности и является не более чем предвыборной борьбой его политических оппонентов в борьбе за должность главы города.